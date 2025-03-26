Batman’da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi yaralandı

Kaza Batman-Hasankeyf karayolu üzerinde saat 15:00’da meydana geldi. 35 DAG 52 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün kullandığı araç kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, ardından yan yattı. Kazada 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)