Batman'da kahreden olay! Balkondan düşen genç kadın yaşamını yitirdi

Batman’dan kahreden bir haber geldi. 4 katlı binanın balkonundan düşen 22 yaşındaki M.C. adlı kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binanın balkon kısmında dengesini kaybeden 22 yaşındaki M.C., sert zemine düşerek ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından M.C.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman da kahreden olay! Balkondan düşen genç kadın yaşamını yitirdi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

