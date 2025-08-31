HABER

Batman'da korkunç olay! Engelli asansörü yere çakıldı... Bir kişi hayatını kaybetti

Batman'da iddiaya göre bir binanın dışında bulunan engelli asansörünün halatının kopması sonucu yere çakılan 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Eroğlu (68), üçüncü katta bulunan evine çıkmak için binanın dışında yer alan engelli asansörünü kullandı. Ancak asansörün halatının kopmasıyla Eroğlu sert zemine çakıldı. Ağır yaralanan Eroğlu için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

