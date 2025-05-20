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Batman’da namaz çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Batman’da camide namaz kıldıktan sonra evine dönen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Batman’da namaz çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde camide namaz kıldıktan sonra otomobiline binmek üzere yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki İsmail Tokdemir’e otomobil çarptı. Tokdemir, çarpmanın etkisi ile savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Tokdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Tokdemir’in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)b

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Anahtar Kelimeler:
Batman kaza cami
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