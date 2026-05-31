Batman'da otomobiller çarpıştı: 12 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki köy arasında meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan toplam 12 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Gökçepınar ve Yamanlar köyü arasında, 46 LB 847 ve 23 ADJ 682 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 12 kişiden 6'sı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne, diğer 6 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan yaralılar arasında Ayfer A. (29), Yasin Baran A. (3), Mizgin D. (10), İkra A. (8), Emine A. ve Ayşe A. bulunuyor.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanelerde tedavi altına alınan toplam 12 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

