Batman’da sıcaktan bunalan çiftçiler bakın nasıl serinledi

Batman’ın Gercüş ilçesindeki köylerde çiftçiler ve vatandaşlar çalışıyor. Bu zorlu şartlar altında, sıcak havadan korunmak için kendi imkanlarıyla havuz yaptılar.

Dağlardan gelen buz gibi su, havuzu dolduruyor. Tarladaki işlerini bitiren köylüler, serinlemek için hemen havuza giriyor.

Çiftçiler, sıcaktan bunaldıklarında elbiseleriyle suya atlıyorlar. Suya girdiklerinde yorgunluklarını unuttuklarını belirtiyorlar.

Salih Kavak, havanın çok sıcak olduğunu söylüyor. Çalıştıktan sonra yorgun düştüklerini ifade ediyor. Bu doğal kaynak suyu onların için çok değerli.

Kendilerini serinletmek için havuzu dolduruyorlar. Çoğu zaman tarladan gelmeden, direkt suya atlıyorlar. Bu durum, onlara büyük bir rahatlama sağlıyor.



Kaynak: İHA