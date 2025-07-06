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Batman'da şoke eden olay! Aile mezarlığını ziyarete gitti, mezarın başka yere taşındığını fark etti

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Batman’da hayatını kaybeden 75 yaşındaki Mehmet Ekin Asri Mezarlık’a defnedildi. Her şey defin işlemlerinden 10 gün sonra değişti. Mezarlık ziyaretine gelen aile mezarlığın başka yere taşındığını fark edince şoke oldu.

Kentte 23 Haziran’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin, ailesi tarafından Asri Mezarlık’ta defnedildi. Ancak aile, 4 Temmuz’da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti.

CENAZEYİ MEZARDAN ÇIKARIP BAŞKA MEZARA NAKLETTİLER!

İddiaya göre, Ekin’in defnedildiği mezarın daha önce başka bir kişiye satıldığı, bu kişinin durumu fark edip itiraz etmesi üzerine görevlilerin aileye ve savcılığa haber vermeden gece saatlerinde cenazeyi mezardan çıkararak, başka bir mezara naklettiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Ekin ailesi, sorumlular hakkında polise giderek şikayette bulundu.

Batman da şoke eden olay! Aile mezarlığını ziyarete gitti, mezarın başka yere taşındığını fark etti 1

Aile, süreç sonuçlanana kadar benzer bir taşıma işleminin tekrar yaşanmaması için mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Konu ile ilgili DHA muhabirinin ulaştığı belediye yetkilileri olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını, adli soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.

Batman da şoke eden olay! Aile mezarlığını ziyarete gitti, mezarın başka yere taşındığını fark etti 2

‘ÖĞRENDİĞİMİZDEN BERİ ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ’

Olayı fark ettiklerinde büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını ifade eden Mehmet Ekin'in oğlu Mahmut Ekin, "23 Haziran tarihinde babam vefat etti. Mezarlığa defnettik. 10 gün sonra babamın mezarını ziyarete gittiğimizde fark ettik ki babamın mezarının yeri değişmiş. Babamı mezardan çıkarıp, hemen yan taraftaki mezara defnetmişler. Bunun için bizden rıza alan olmadı. Bizi arayıp haber veren de olmadı. Biz kendimiz bunu fark ettik. Bunu fark edince ailece şok yaşadık. Çok üzüntü yaşadık. Bunun için olayın peşine düşmeye karar verdik ve polise şikayette bulunmaya gittik. Babamı defnettiğimiz mezar başkasına satılmış daha önce. Adam fark edince bunu itirazda bulunmuş ve babamın oradan çıkarılıp başka bir yere gömülmesini istemiş yetkililerden. Onlar da apar topar gece yarısı bunu yapmışlar. Biz bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü bizden habersiz hatta savcılıktan bile habersiz yapılmış bir olaydır. Ailem de bu olaya çok üzüldüler. Öğrendiğimizden beri bu şoku yaşıyoruz ve üzüntü içerisindeyiz. Bu görevlilere güvenmediğimiz için dün geceden beri mezarlıkta nöbet tutuyoruz. Ailemizle beraber nöbetleşiyoruz. Çünkü tekrar eski haline dönüştüreceklerini düşünüyoruz. Pazartesi, savcılığa şikayette bulunacağımız için korktuklarını düşünüyoruz" dedi.

Batman da şoke eden olay! Aile mezarlığını ziyarete gitti, mezarın başka yere taşındığını fark etti 3

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman mezarlık
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