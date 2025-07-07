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Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 2 şüpheli yakalandı

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, F.E'nin elinde bulundurduğu tarihi eserlere müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, F.E. ve yanındaki M.A.Ö. ile alıcı kılığında Beşiri ilçesinde görüştü.

Operasyonda 1245 sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Müze Müdürlüğünce yapılan ön incelemede bronz sikkelerin, Roma, Bizans ve İlhanlılar dönemlerine ait olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman tarihi eser tarihi eser kaçakçılığı
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