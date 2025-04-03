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Batman'da trafik kazası: 1 ölü

03.04.2025 10:39
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Batman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Batman'da trafik kazası: 1 ölü

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Batman -Hasankeyf yolu Urganlı köyü mevkiinde meydana geldi. Rıdvan B. (36) idaresindeki otomobil, Hasankeyf istikametine seyir halindeyken Urganlı köyü kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılan Hüseyin Sünger (36), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sünger'in cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman kaza
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