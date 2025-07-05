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Batman’da trafik kazası: 2 yaralı

Batman kent merkezinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, dün yeni Siirt çevre yolu TPAO Bulvarı üzerinde 22.30’da meydana geldi.

Batman’da trafik kazası: 2 yaralı
Çiğdem Sevinç

Batman kent merkezinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman’da trafik kazası: 2 yaralı 1

Kaza, dün yeni Siirt çevre yolu TPAO Bulvarı üzerinde 22.30’da meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada iki vatandaş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı iki vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Batman
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