Batman’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı istihbarat faaliyetleri doğrultusunda 22 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda, Diyarbakır’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Batman il merkezine getirerek satışını yapacağı değerlendirilen bir şüpheli takibe alındı. Şahsın kullandığı araç, Diktepe yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan detaylı incelemede 1 kilo 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



