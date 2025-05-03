Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda kente hava ve kara yolu ile gelen iki şüphelinin üst ve çantalarında yapılan aramalarda, 51 parça halinde 19 gram kokain ve 1 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır