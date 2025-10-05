HABER

Batman'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Batman-Beşiri karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kösetarla köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan araçla yoldan çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada arkadan gelen bir başka araç da devrilen otomobile çarptı. Kazada toplam 7kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman kaza
