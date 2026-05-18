Batman’daki anne ve oğul cinayetinin azmettiricileri Şanlıurfa’da yakalandı

Batman’da anne ve oğlunun hayatını kaybettiği çifte cinayetin azmettiricisi olarak aranan 2 firari zanlı, jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu Şanlıurfa’da yakalandı.

Batman merkezde 31 Mart 2026 tarihinde Aynur Karadaş ve oğlu Dücane Karadaş’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada, azmettirici olarak aranan Barış Kaymaz ve Nalin Kaymaz’ın Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesisi'ndeki bir bağ evinde saklandıkları belirlendi.

ANNE VE OĞLUNU ÖLDÜRMEYE AZMETTİRDİLER

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Doruklu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin iğneyle kuyu kazar gibi yürüttüğü titiz istihbarat ve takip çalışmaları neticesinde, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda saklandıkları bağ evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Barış Kaymaz ve Nalin Kaymaz, işlemlerinin ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA

