Şehit Enis Budak, şehadetinin 2. yılında adını taşıyan okulda dualarla anıldı

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi’nde vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna görev yaparken şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, şehadetinin 2. yıl dönümünde adını taşıyan Enis Budak Anaokulu’nda düzenlenen anlamlı programla rahmet, minnet ve dualarla yad edildi.

Şehit Enis Budak, şehadetinin 2. yılında adını taşıyan okulda dualarla anıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi organizasyonunda; Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Enis Budak Anaokulu idarecilerinin destekleriyle gerçekleştirilen anma programına Manisa Valisi Vahdettin Özkan başta olmak üzere il ve ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve şehit Enis Budak’ın ailesi katıldı. Programa yoğun katılım olurken, devlet ve milletin şehitlerine olan vefası bir kez daha gözler önüne serildi.

Programın en duygu yüklü anları, şehidin yeğeni Beyza Budak’ın amcası Enis Budak’a ithafen kaleme aldığı şiiri okuduğu anlar oldu. Salonda derin bir sessizliğin hakim olduğu şiir okunması sırasında birçok katılımcı gözyaşlarını tutamadı.

Anma programı kapsamında açılan fotoğraf sergisi de büyük ilgi gördü. Şehidin hayatından kesitlerin ve vatan sevgisini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından duyguyla gezildi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, yapılan dualarla aziz şehit için niyazda bulunuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ı, şehadetinin 2. yılında Manisa’da bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anarken, başta ailesi olmak üzere tüm şehit yakınlarına sabır ve metanet diliyorum." dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

