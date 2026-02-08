Taşkın sebebiyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Manisa genelinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen kanallar ve Gediz Nehri’nin bazı noktalarında taşmalar meydana geldi. Taşkın sonucu Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi’ndeki bir çiftlik evi suyla çevrilirken, evde bulunan vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, suyun yükseldiği bölgeye girerek mahsur kalan aile üyelerini güvenli bölgeye çıkardı. Ekiplerin omuzlarında ve kucaklarında taşıdığı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin teyakkuz hali devam ederken, yetkililer dere yatakları ve kanal çevresindeki yerleşim yerlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.