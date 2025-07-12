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Batman'da derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman'da derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Van'dan bir şüphelinin Batman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

Tespit edilen panelvanda yapılan aramada, derin dondurucu içinde üzerine işkembeler konulmuş halde 15 kilogram skunk maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman uyuşturucu operasyonu skunk
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