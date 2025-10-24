Batman’da heyelanın izleri siliniyor

Sason ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde başlayan yağışların ardından Dereköy, Şahinli, Yücebağ beldesi grup köy yolları ile Derince, Dörtbölük ve Sarıyayla grup köy yollarına bağlı 40 köy yolu, düşen taş, sel ve meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, sabah saatlerinden itibaren başlattıkları çalışmalar sonucunda 30 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Batman merkez ve çevre ilçelerden takviye araç ve personelin bölgeye yönlendirildiği, halen kapalı olan 10 köy ve bazı mezra yollarında çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA