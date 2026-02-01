Batman’da kaçakçılığa geçit yok

14-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, şüphe üzerine durdurulan 36 farklı araçta yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ve kaçak eşya deposu ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında 7 bin 941 paket gümrük kaçağı sigara ve 143 adet nargile tütünü, 40 kilo kaçak çay ve 129 adet muhtelif malzeme, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet 9 milimetre çapında tabanca, 13 adet çeşitli ebatlarda şarjör, 244 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Yakalanan malzemelerle ilgili olarak 36 şüpheli şahıs hakkında, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında derhal adli tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır