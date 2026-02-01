HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da kaçakçılığa geçit yok

Batman İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Batman’da kaçakçılığa geçit yok

14-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, şüphe üzerine durdurulan 36 farklı araçta yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ve kaçak eşya deposu ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında 7 bin 941 paket gümrük kaçağı sigara ve 143 adet nargile tütünü, 40 kilo kaçak çay ve 129 adet muhtelif malzeme, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet 9 milimetre çapında tabanca, 13 adet çeşitli ebatlarda şarjör, 244 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.
Yakalanan malzemelerle ilgili olarak 36 şüpheli şahıs hakkında, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında derhal adli tahkikat başlatıldı.

Batman’da kaçakçılığa geçit yok 1

Batman’da kaçakçılığa geçit yok 2

Batman’da kaçakçılığa geçit yok 3

Batman’da kaçakçılığa geçit yok 4

Batman’da kaçakçılığa geçit yok 5

Batman’da kaçakçılığa geçit yok 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şişli'de 5 katlı binada korkutan yangınŞişli'de 5 katlı binada korkutan yangın
Balıkesir’de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralıBalıkesir’de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.