Batman’da kar sevinci: Sokaklar beyaza büründü

Batman’da gün boyu etkili olan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Batman’da kar sevinci: Sokaklar beyaza büründü

Uzun süredir beklenen kar yağışı, özellikle çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar arasında büyük sevince neden oldu. Karın tutmasıyla birlikte cadde ve sokaklara çıkan vatandaşlar, kartopu oynayarak ve hatıra fotoğrafları çekerek karın keyfini çıkardı. Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden herkesin kar sevincine ortak olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kartopu oynarken, bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Kar yağışının kente ayrı bir güzellik kattığını belirten vatandaşlar, bu doğa manzarasının mutluluk verdiğini ifade etti.
Yolların kapanmaması için sürekli teyakkuz halinde olan yetkililer ise kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

