HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf karayolu Suçeken çeşmesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 KB 706 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır atıkta dünyaya örnek: Türkiye modeli! Bakan Ersoy: "Seçenek değil, zorunluluk"Sıfır atıkta dünyaya örnek: Türkiye modeli! Bakan Ersoy: "Seçenek değil, zorunluluk"
Sultangazi'de motosiklet alev alev yandı genç kadın öldüSultangazi'de motosiklet alev alev yandı genç kadın öldü

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.