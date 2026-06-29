Batman’da pastanede çıkan yangın söndürüldü

Olay, Batman’ın en işlek arterlerinden biri olan Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iki katlı bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle pastanenin müşteri kabul edilen katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm katı sararken, binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri muhtemel bir olumsuzluğa karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaldırımı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise zamanla yarıştı. Yangının bitişikteki binalara ve pastanenin üst katlarına sıçrama riski, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle ortadan kaldırıldı. Alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında yaralanma yaşanmazken, iki katlı pastanenin müşteri katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kullanılamaz hale gelen iş yerindeki yangının kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır