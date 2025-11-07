HABER

Batman’da saman ve arpa deposunda yangın

Batman’da sabah saatlerinde bir binanın alt katında bulunan saman ve arpa deposunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında, depodaki samanlar tamamen yanarken, arpada da zarar meydana geldi.

Batman’da saman ve arpa deposunda yangın

Olay, Cudi Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Bir binanın altında yer alan saman ve arpa deposundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Batman Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı zamanda polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde, yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda depodaki samanın büyük bir kısmı tamamen yanarak kül oldu, arpa stoklarında zarar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

