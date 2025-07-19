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Batman’da uyuşturucunun etkisindeki gençler sokakta baygın halde görüntülendi

Batman’ın Seyitler Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen gençlerin baygın halde park ve caddelerde yere yığıldığı görüntüler, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Batman’da uyuşturucunun etkisindeki gençler sokakta baygın halde görüntülendi

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gençlerin hareketsiz şekilde yattığı anlar yer aldı. Mahalleli, son zamanlarda artan bu tür olaylardan dolayı endişeli olduklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını talep etti.

Batman’da uyuşturucunun etkisindeki gençler sokakta baygın halde görüntülendi 1

"GENÇLER GÖZ GÖRE GÖRE ERİYOR"

Uyuşturucuya karşı denetimlerin artırılmasını isteyen vatandaşlar, "Artık çocuklarımızı sokağa çıkaramaz hale geldik. Gençler göz göre göre eriyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Batman’da uyuşturucunun etkisindeki gençler sokakta baygın halde görüntülendi 2

Yetkililer tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mahallede benzer vakaların daha önce de yaşandığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman uyuşturucu
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