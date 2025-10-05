HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Batman-Beşiri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaza, dün gece Kösetarla köyü mevkiinde meydana geldi.

Batman’da zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Batman-Beşiri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Kösetarla köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı. Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil de devrilen otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Zeynep Karahan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gıda denetimleri... Bakan Yumaklı duyurdu: "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz!"Gıda denetimleri... Bakan Yumaklı duyurdu: "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz!"
Hatay esnafından Bakan Kurum'a: "Bu memleket sizi unutmayacak"Hatay esnafından Bakan Kurum'a: "Bu memleket sizi unutmayacak"

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.