Battalgazi Belediyesi’nden yeşil alanda üretim hamlesi

Battalgazi Belediyesi, doğaya ve çevreye duyarlı projeleriyle ilçeye değer katmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiği rulo çim üretimini 2025 yılı içerisinde 50 bin metrekare daha artırarak toplam 150 bin metrekareye çıkardı.

Yeni oluşturulan "Rulo Çim Üretim Sahası" sayesinde Battalgazi Belediyesi, park ve yeşil alan çalışmalarında dışa bağımlılığı azaltıyor. Kendi üretimini yapan belediye ekipleri, park yapımında kullanılan çim ihtiyacını büyük ölçüde karşılayarak maliyetleri önemli ölçüde düşürdü. Üretilen çimler ilçenin farklı noktalarındaki park ve yeşil alan projelerinde kullanılarak hem ekonomik tasarruf sağlandı hem de çevre düzenlemeleri daha hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, üretim kapasitesini 150 bin metrekareye çıkararak Battalgazi’ye daha fazla yeşil alan kazandırmayı hedefliyor.

Battalgazi Belediyesi, doğrudan üretim modeliyle hem kaynaklarını daha verimli kullanıyor hem de vatandaşlara daha yeşil, daha yaşanabilir bir ilçe sunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü sürdürülebilir çevre anlayışıyla önümüzdeki süreçte yeşil alan miktarını artırmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam edileceğini belirtti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır