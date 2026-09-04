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Battalgazi’de kırsal ve merkez mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde asfalt sezonunun son çalışmalarını gerçekleştirirken merkez mahallelerde de altyapı nedeniyle bozulan yolları sıcak asfaltla yeniliyor.

Battalgazi’de kırsal ve merkez mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde asfalt sezonunun son çalışmalarını gerçekleştirirken merkez mahallelerde de altyapı nedeniyle bozulan yolları sıcak asfaltla yeniliyor. Çalışmalar kapsamında Adagören ve Çolakoğlu mahallelerinde 9 kilometrelik yola ikinci kat sathi asfalt kaplama uygulandı.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sonbahara girilmesiyle birlikte kırsal mahallelerde asfalt sezonunun son uygulamalarını gerçekleştiriyor. Belirlenen program kapsamında Adagören ve Çolakoğlu mahallelerinde toplam 9 kilometrelik güzergâhta ikinci kat sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı. Mevcut yolların dayanıklılığını artırmaya yönelik uygulamalarla kırsal mahallelerin ulaşım koşulları iyileştirildi.

MERKEZDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI

Kırsal mahallelerdeki çalışmaların yanı sıra kent merkezinde de yol yenileme uygulamalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hidayet Mahallesi’nde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Deforme olan yolların yenilenmesiyle mahalle sakinlerinin daha konforlu ulaşım imkânına kavuşması amaçlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi’nde de altyapı çalışmalarının tamamlandığı güzergâhlarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

İlçenin farklı noktalarındaki yol yapım ve yenileme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.

Battalgazi’de kırsal ve merkez mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor 1

Battalgazi’de kırsal ve merkez mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor 2

Battalgazi’de kırsal ve merkez mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor 3

Battalgazi’de kırsal ve merkez mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Battalgazi
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