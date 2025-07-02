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Bayat’ta emniyet ve jandarmanın denetim ve bilgilendirmeleri sürüyor

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde polis ve jandarma ekipleri huzur ve asayişin sağlanması ile suç işlenmesinin önüne geçmek amacı ile vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıp, denetim gerçekleştirdiler.

Bayat’ta emniyet ve jandarmanın denetim ve bilgilendirmeleri sürüyor

Gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili Bayat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma ekiplerimiz düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda silahla havaya ateş açılmasının önlenmesi amacı ile düğünleri ziyaret edip broşür dağıtmışlardır. Bunun yanında hem emniyet hem de jandarma ekiplerimiz trafik kontrolleri gerçekleştirerek, vatandaşlara ayrıca KADES uygulaması ve düzensiz göçle mücadele konusunda bilgilendirme yapmışlardır.

Bayat’ta emniyet ve jandarmanın denetim ve bilgilendirmeleri sürüyor 1

Jandarma ve emniyet ekiplerimizin yanında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerimizde ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim yapmışlardır" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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