Bayat’ta emniyet ve jandarmanın denetim ve bilgilendirmeleri sürüyor

Gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili Bayat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma ekiplerimiz düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda silahla havaya ateş açılmasının önlenmesi amacı ile düğünleri ziyaret edip broşür dağıtmışlardır. Bunun yanında hem emniyet hem de jandarma ekiplerimiz trafik kontrolleri gerçekleştirerek, vatandaşlara ayrıca KADES uygulaması ve düzensiz göçle mücadele konusunda bilgilendirme yapmışlardır.

Jandarma ve emniyet ekiplerimizin yanında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerimizde ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim yapmışlardır" ifadelerine yer verildi.