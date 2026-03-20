Bayburt polisi huzur ve güven için denetimlerini sürdürüyor

Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirmesi amacıyla artırılan trafik ile asayiş tedbirleri titizlikle sürdürülüyor. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Bayram tedbirleri kapsamında il genelinde 15 trafik ekibinde 60 trafik personeli, 14 asayiş ekibinde ise 242 asayiş personeli görev yapıyor. Ekiplerin, şehir merkezi ile trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda uygulamalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.
Denetimlerde günübirlik kiralık evler ve oto kiralama firmalarının yanı sıra radar, alkol, KGYS, otogar, emniyet kemeri, motosiklet ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına yönelik kontroller de yer alıyor.
Bu çerçevede bir günübirlik kiralık ev denetimi, bir oto kiralama denetimi, 20 radar denetimi, 40 alkol denetimi, 10 KGYS denetimi, 10 otogar denetimi, 80 emniyet kemeri denetimi, 20 şehirlerarası otobüslerde yorgunluk ve mola denetimi, 10 motosiklet denetimi ile 3 şehirlerarası sivil otobüs denetimi gerçekleştirilecek.
Bayram tatili boyunca sürdürülecek uygulamalarla trafik güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Futbol camiasını sarsan ölüm! Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'ya silahlı saldırıFutbol camiasını sarsan ölüm! Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'ya silahlı saldırı
Iğdır’da günlük kiralık dairede yangınIğdır’da günlük kiralık dairede yangın

En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

