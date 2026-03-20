Bayburt polisi huzur ve güven için denetimlerini sürdürüyor

Bayram tedbirleri kapsamında il genelinde 15 trafik ekibinde 60 trafik personeli, 14 asayiş ekibinde ise 242 asayiş personeli görev yapıyor. Ekiplerin, şehir merkezi ile trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda uygulamalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Denetimlerde günübirlik kiralık evler ve oto kiralama firmalarının yanı sıra radar, alkol, KGYS, otogar, emniyet kemeri, motosiklet ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına yönelik kontroller de yer alıyor.

Bu çerçevede bir günübirlik kiralık ev denetimi, bir oto kiralama denetimi, 20 radar denetimi, 40 alkol denetimi, 10 KGYS denetimi, 10 otogar denetimi, 80 emniyet kemeri denetimi, 20 şehirlerarası otobüslerde yorgunluk ve mola denetimi, 10 motosiklet denetimi ile 3 şehirlerarası sivil otobüs denetimi gerçekleştirilecek.

Bayram tatili boyunca sürdürülecek uygulamalarla trafik güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi hedefleniyor.

