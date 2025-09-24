Bayburt'ta çocuk alanında eğitim ve rehberlik programı

Bayburt’ta, çocuk alanında görev yapan meslek elemanları için bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Bu program Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi.

İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan ve diğer yetkililer açılış konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından sosyal çalışmacı Murat Çelik, önemli konularda eğitim verdi.

Bu konular arasında Çocuk Koruma Sistemi ve Çocuk Bakım Sistemi yer aldı.

Sosyolog Ayşegül Akkuş Nehri, katılımcılara iletişim ve vaka örnekleri hakkında bilgi sundu.

Program, çocuk hizmetlerinde çalışan personelin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyordu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır