Çalışmak için İnegöl’den İstanbul’a giden gençten haber alınamıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinden çalışmak için İstanbul’a giden 26 yaşındaki Yusuf Ülgen’den 25 gündür haber alınamıyor.

İnegöl’de yaşayan 26 yaşındaki Yusuf Ülgen, çalışmak için gittiği İstanbul’da 25 gündür haber alınamıyor. Ailesi, kayıp gencin bulunması için yardım çağrısında bulundu. Ailenin verdiği bilgilere göre Ülgen’in 1.75 boylarında, esmer tenli olduğu ve İstanbul’a çalışmak için gittiği öğrenildi. Yakınları, günlerdir süren aramalarına rağmen herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Aile, Yusuf Ülgen’i gören veya yerini bilenlerin 0 (542) 426 14 60 numaralı telefon üzerinden kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Kaynak: İHA

Bursa
