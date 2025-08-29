Bayburt'ta ekipler gıda denetiminde

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde il genelindeki gıda işletmelerinde denetime çıktı. Denetimler sırasında bakanlık politikaları doğrultusunda numune alma çalışmaları gerçekleştirildi. Alınan numeneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Öte yandan, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, gıda ürünleriyle ilgili yaşanılan sorunların ALO 174 gıda hattına bildirebileceği hatırlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır