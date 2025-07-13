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Bayburt'ta feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti; 6 yaralı

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybederken, 3'ü Polonya uyruklu 6 kişi de yaralandı.

Bayburt'ta feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti; 6 yaralı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Demirözü yol ayrımında 34 LS 2854 plakalı Fiat Doblo marka araç ile Polonyalı turistlere ait SK 553 VR plakalı safari aracı çarpıştı. Kazada Doblo araçta bulunan V.O. isimli anne ve oğlu F.O. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bayburt ta feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti; 6 yaralı 1

Aynı araçta bulunan baba M.O., M.Y.O. ve F.B.O. ile safari aracındaki 3 Polonya uyruklu turist ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt kaza
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