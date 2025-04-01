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  4. Bayburt'ta hafta sonuna kadar sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor

Bayburt'ta hafta sonuna kadar sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor

01.04.2025 11:11
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Bayburt'ta sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, gök gürültülü sağanak yağışın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Bayburt'ta hafta sonuna kadar sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor

Yer yer etkisini artıran yağışlar Bayburt'un köylerinde sele neden oldu. Oruçbeyli, Çatalçeşme, Manas, Sırakayalar, Rüştü, Kırkpınar ve Beşpınar köyleri başta olmak üzere birçok köyde su taşkınları oluşurken, kent merkezinde de yağmur nedeniyle bazı mazgallar tıkanarak, taştı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verilirken, hava sıcaklığının 10 ila 18 derece arasında değişkenlik göstereceği, yağışların hafta sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt sağanak yağış
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