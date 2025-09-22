Bayburt'ta kar yağışı çobanı mahsur bıraktı

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, Üzengili köyünde bir çobanı etkiledi. Çoban, Sarı Çiçek Yaylası’nda sürüsüyle mahsur kaldı. Kar aniden bastırdı. Bu durum, çobanın ilerlemesini zorlaştırdı.

Üzengili köyü sakinlerinden İrfan Karaaslan, durumu İl Özel İdaresi’ne bildirdi. İhbar üzerine, ekipler bölgeye hemen hareket etti. Zorlu hava şartlarına rağmen, yol açma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, yolu ulaşıma açmayı başardı.

Çoban ve sürüsü, güvenli bir şekilde yayladan indirildi. Karaaslan, ekipler için yol güzergahını tarif etti. Üzengili Köyü Sarı Çiçek Yaylası, 3 bin rakımda bulunuyor. Karaaslan, bölgede kar miktarının fazla olduğunu belirtti. Çoban için İl Özel İdaresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine geldi ve çalışmalara başladı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır