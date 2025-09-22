HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bayburt'ta kar yağışı çobanı mahsur bıraktı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bir çoban, sürüsüyle mahsur kaldı.

Bayburt'ta kar yağışı çobanı mahsur bıraktı

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, Üzengili köyünde bir çobanı etkiledi. Çoban, Sarı Çiçek Yaylası’nda sürüsüyle mahsur kaldı. Kar aniden bastırdı. Bu durum, çobanın ilerlemesini zorlaştırdı.

Üzengili köyü sakinlerinden İrfan Karaaslan, durumu İl Özel İdaresi’ne bildirdi. İhbar üzerine, ekipler bölgeye hemen hareket etti. Zorlu hava şartlarına rağmen, yol açma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, yolu ulaşıma açmayı başardı.

Çoban ve sürüsü, güvenli bir şekilde yayladan indirildi. Karaaslan, ekipler için yol güzergahını tarif etti. Üzengili Köyü Sarı Çiçek Yaylası, 3 bin rakımda bulunuyor. Karaaslan, bölgede kar miktarının fazla olduğunu belirtti. Çoban için İl Özel İdaresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine geldi ve çalışmalara başladı.

Bayburt ta kar yağışı çobanı mahsur bıraktı 1

Bayburt ta kar yağışı çobanı mahsur bıraktı 2

Bayburt ta kar yağışı çobanı mahsur bıraktı 3Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batı Karadeniz'in Efes'i büyülüyor! Faruk Özlü: "Daha büyük bulgular için araştırma alanımızı genişletiyoruz"Batı Karadeniz'in Efes'i büyülüyor! Faruk Özlü: "Daha büyük bulgular için araştırma alanımızı genişletiyoruz"
Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesiEngelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Çoban Bayburt Fırtına yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.