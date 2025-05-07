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Bayburt'ta sivrisinek ve haşerelere karşı önlem

Bayburt Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Bayburt'ta sivrisinek ve haşerelere karşı önlem

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bahar aylarının başlamasıyla birlikte yumurtlama mevsimi olan sivrisinekler için ilaçlama çalışması başlattı. Özellikle yaz ayları vatandaşları rahatsız eden haşerelerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlayan ekipler, sivrisineklerin larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanlar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Sıtma hastalığına neden sivrisinekler için vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak, çalışmalar ekiplerce hız kesmeden devam ettirilerek, havalar iyice ısınmadan ilaçlama işlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması bekleniyor. (İHA)

Sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldıBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek
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