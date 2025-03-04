Bayburt'ta yaban hayvanları unutulmuyor: Karla kaplı araziye yem bırakıldı

Karla kaplı arazide besin bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapan Bayburt DKMP görevlilerince, Uluçayır ve Kurbanpınar köyleri arasındaki ortakol mevkiine yem bırakıldı.

Yaban hayvanlarının yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inmesinin önüne geçildiği bu çalışmayla, ekolojik dengenin bozulmaması ve hayvanların açlıktan telef olmaması amaçlanıyor. Bayburt DKMP Müdürlüğünce hem yaz, hem de zorlu kış şartlarında doğaya hayvanlar için yem bırakılacağı, yemleme çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.