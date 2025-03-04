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  4. Bayburt'ta yaban hayvanları unutulmuyor: Karla kaplı araziye yem bırakıldı

Bayburt'ta yaban hayvanları unutulmuyor: Karla kaplı araziye yem bırakıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
04.03.2025 09:16
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Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Müdürlüğü ekiplerince dondurucu soğukların ve ağır kış şartlarının yaşandığı Bayburt'ta yemleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çuval çuval yem bıraktı.

Bayburt'ta yaban hayvanları unutulmuyor: Karla kaplı araziye yem bırakıldı

Karla kaplı arazide besin bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapan Bayburt DKMP görevlilerince, Uluçayır ve Kurbanpınar köyleri arasındaki ortakol mevkiine yem bırakıldı.
Yaban hayvanlarının yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inmesinin önüne geçildiği bu çalışmayla, ekolojik dengenin bozulmaması ve hayvanların açlıktan telef olmaması amaçlanıyor. Bayburt DKMP Müdürlüğünce hem yaz, hem de zorlu kış şartlarında doğaya hayvanlar için yem bırakılacağı, yemleme çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt
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