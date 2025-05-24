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Bayburt’ta zabıta gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi

Bayburt'ta Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, hijyen ve gramaj denetimleri devam ediyor. Ekipler, fırınlarda ve marketlerde gramaj kontrolleri yaparak, hijyen denetiminde bulundu.

Bayburt’ta zabıta gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi

Kentteki fırınlarda, marketlerde denetime çıkan zabıta ekiplerince, ekmeklerin gramajları kontrol edildi, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı denetlendi. Belirlenen gramajın altında ekmek satışının yapılmayacağını bildiren zabıta ekipleri, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda bulundu. Ekipler, hijyen kurallarına, sağlık yönetmeliğine uymayan işletmelere gerekli cezai işlem uygulanacağını belirterek, rutin denetimlerin devam edeceğini işletme sahiplerine hatırlattılar.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt
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