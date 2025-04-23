Bayburt Üniversitesi öğrencisi kalp krizinden vefat etti
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Melisa Kaymaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
23.04.2025 10:58
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Öğrencinin vefat haberi üniversiteyi yasa boğdu. Kaymaz’ın cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi. Adana’da kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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