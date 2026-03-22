Bayburt’ta gelenek bozulmadı: Ramazan Bayramı ata sporu ciritle uğurlandı

Ata sporu ciridin yaşatıldığı illerin başında gelen Bayburt’ta, cirit sporcuları bayram sevincini sahaya taşıdı. Bayram dolayısıyla düzenlenen organizasyonda cirit sporcuları hünerlerini sergilerken, müsabakayı izleyen vatandaşlar, sporcuların at üzerindeki mücadelesini ilgiyle takip etti. Bayram ciridi, sahadaki rekabetin yanı sıra yoğun katılımıyla da dikkat çekti.

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Balca Atlı Spor Kulübü oyuncusu Muhammet Yatkın, bayramın üçüncü gününde Bayburt’ta hem Ramazan Bayramı’nı hem de cirit coşkusunu bir arada yaşadıklarını söyledi. Ortaya güzel bir manzaralar çıktığını belirten Yatkın, "İki bayramı bir arada yaşıyoruz diyebiliriz. Hem Ramazan Bayramı hem de bizler için cirit bayramı" dedi. Balca Atlı Spor Kulübü ile Kop Atlı Spor Kulübü olarak sahada güzel bir müsabaka sergilediklerini ifade eden Yatkın, bayram ciridine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti. Bayburtlu cirit severlerin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Yatkın, ciride gönül veren atlı spor kulüplerine teşekkür ederek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

"HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ BU BAYRAMDA DA CİRİT OYNADIK"

Cirit müsabakasını izlemeye gelen gençlerden Yusuf Çalışkan, bayramı ata sporuyla coşku içinde uğurladıklarını belirtti. Çalışkan, ciride gönül verdiklerini ve bu geleneği nesilden nesile aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Farklı kulüplerdeki ciritçi abilerinin hünerlerini yakından takip eden Dede Korkut Atlı Spor Kulübü oyuncusu Kenan Yurtsever ise, Bayburt’ta bayram coşkusunun cirit sahasına da yansıdığını söyledi. Bayramlarda cirit oynanmasının kentte köklü bir gelenek olduğunu vurgulayan Yurtsever, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da cirit oynadık. Çok güzel bir cirit oldu" ifadelerini kullandı.



