HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayburt’ta gelenek bozulmadı: Ramazan Bayramı ata sporu ciritle uğurlandı

Bayburt’ta Ramazan Bayramı’na ata sporu cirit ile veda edildi. Bayramın son gününde Kop Atlı Spor Kulübü ile Balca Atlı Spor Kulübü arasında oynanan bayram ciridi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Cirit sahasında bir araya gelen vatandaşlar önce bayramlaştı ardından müsabakayı ilgiyle takip etti. Rekabetin yüksek olduğu karşılaşmada dostluk ön plana çıktı.

Ata sporu ciridin yaşatıldığı illerin başında gelen Bayburt’ta, cirit sporcuları bayram sevincini sahaya taşıdı. Bayram dolayısıyla düzenlenen organizasyonda cirit sporcuları hünerlerini sergilerken, müsabakayı izleyen vatandaşlar, sporcuların at üzerindeki mücadelesini ilgiyle takip etti. Bayram ciridi, sahadaki rekabetin yanı sıra yoğun katılımıyla da dikkat çekti.

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Balca Atlı Spor Kulübü oyuncusu Muhammet Yatkın, bayramın üçüncü gününde Bayburt’ta hem Ramazan Bayramı’nı hem de cirit coşkusunu bir arada yaşadıklarını söyledi. Ortaya güzel bir manzaralar çıktığını belirten Yatkın, "İki bayramı bir arada yaşıyoruz diyebiliriz. Hem Ramazan Bayramı hem de bizler için cirit bayramı" dedi. Balca Atlı Spor Kulübü ile Kop Atlı Spor Kulübü olarak sahada güzel bir müsabaka sergilediklerini ifade eden Yatkın, bayram ciridine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti. Bayburtlu cirit severlerin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Yatkın, ciride gönül veren atlı spor kulüplerine teşekkür ederek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

"HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ BU BAYRAMDA DA CİRİT OYNADIK"

Cirit müsabakasını izlemeye gelen gençlerden Yusuf Çalışkan, bayramı ata sporuyla coşku içinde uğurladıklarını belirtti. Çalışkan, ciride gönül verdiklerini ve bu geleneği nesilden nesile aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Farklı kulüplerdeki ciritçi abilerinin hünerlerini yakından takip eden Dede Korkut Atlı Spor Kulübü oyuncusu Kenan Yurtsever ise, Bayburt’ta bayram coşkusunun cirit sahasına da yansıdığını söyledi. Bayramlarda cirit oynanmasının kentte köklü bir gelenek olduğunu vurgulayan Yurtsever, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da cirit oynadık. Çok güzel bir cirit oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.