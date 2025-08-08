Bayburt’ta güvenilir gıda denetimleri aralıksız sürüyor

İl Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ve gıda kontrol görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek ürünler öncelikli olarak kontrol edildi.
Denetimlerde, ürünlerin soğuk zincire uygunluğu ile son kullanma tarihleri titizlikle incelenerek, eksiklikler ve uygunsuzluklar konusunda gerekli uyarılar yapıldı.
Denetimlerin, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla devam edeceği bildirildi.
(İHA)
