Bayburt’ta mazgallar don tehlikesine karşı tuzlanıyor

Bayburt’ta etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, donma riskine karşı kent genelindeki mazgallarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte altyapıda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla sahaya çıkan ekipler, özellikle yoğun kullanılan cadde ve sokaklardaki yağmur suyu mazgallarında tuzlama yapıyor.
Çalışmalarla mazgalların donarak tıkanmasının engellenmesi ve kar erimeleri sonrası oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Soğuk havanın etkili olduğu kent genelinde, ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceği belediye tarafından bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bayburt
