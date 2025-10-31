HABER

Bayburt’ta minik eller ‘Yeşil Vatan’ için fidan dikti

Bayburt'ta 'Benim Okulum, Geleceğe Çare Yeşil Vatan' projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte 150 çam fidanını toprakla buluşturdu.Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu bahçesinin arka kısmında kalan alanda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Bayburt’ta ‘Benim Okulum, Geleceğe Çare Yeşil Vatan’ projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte 150 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu bahçesinin arka kısmında kalan alanda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, kendilerine verilen fidanları eştikleri çukurlara özenle yerleştirdiler. Daha sonra öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, etkinliğin hem Aile Yılı faaliyetleri hem de Yeşil Vatan projesi kapsamında önemli bir anlam taşıdığını belirterek, öğrenci ve velilerin birlikte doğaya katkı sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahraman, belirlenen alana 150 adet çam fidanı diktiklerini ifade ederek, projeye emek veren tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

"Her şey yeşil bir vatan için"

Fidan dikiminde yer alan öğrenciler de heyecanlarını paylaştı. Buğlem Dikbaş isimli öğrenci, "Bugün fidanlarımızı toprakla buluşturduk, çok mutluyuz. İnşallah büyüyüp kocaman olacaklar" sözleriyle duygularını ifade etti.

Zehra Ataner ise doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, "Fidanlarımızı diktik, can sularını verdik. Her şey yeşil vatan için" dedi.

Bir başka öğrenci, fidanların büyümesini sabırsızlıkla beklediklerini söylerken, bir diğer öğrenci de "Her şey yeşil vatan için" diyerek doğa sevgisini dile getirdi.

