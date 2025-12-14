HABER

Tokat'ta otomobil traktörle çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Niksar ilçesi Musapınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (51) idaresindeki 60 AHH 663 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan D.A. (52) yönetimindeki 60 ACC 059 plakalı traktöre arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada traktör sürücüsü D.A., otomobil sürücüsü M.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ş. (16) ve G.Ş. (36) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

