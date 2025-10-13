Bayğaralar çetesine operasyon! 400'den fazla adrese baskın... 100'den fazla gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 10 ilde 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

10 AYDIR ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; elebaşılığını yurt dışında firari Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.



Ramazan Bayğara (sağda)

106 KİŞİ YAKALANDI

Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 106 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

54 AYRI OLAYDAN İŞLEM YAPILDI

Şüpheliler haklarında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Haraç' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olaydan adli işlem başlatıldı. (DHA)

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah 403 adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık❗



Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce elebaşılığını Ramazan Bayğara’nın (yurt dışı firar) yaptığı… pic.twitter.com/rHPMdM2xQK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2025

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır