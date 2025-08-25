'Baygınlık geçiren' robot sosyal medyada gündem oldu: "Garantisi devam ediyordur inşallah"

Dünya genelinde düzenlenen robot konulu etkinlikler, genellikle yapay zeka ve mühendislik alanındaki gelişmeleri eğlenceli veya heyecan verici bir şekilde yansıtıyor. Ancak bu kez gündem, sergilenen performanslardan çok talihsiz bir anın yaşandığı bir video oldu.

ROBOT YERE KAPAKLANDI, ADETA 'BAYGINLIK' GEÇİRDİ

Sosyal medyada dolaşıma giren ve Çin’de düzenlenen robot atletizm yarışmasında çekildiği iddia edilen o videoda, yarış sırasında öndeki robota çarpan bir robot, dengesini kaybederek sendeledi ve yere kapaklandı.

Robot adeta 'baygınlık' geçirdi. Yerde kalan ve 'baygınlık' geçiren robot, daha sonra bir türlü toparlanamadı.

"GARANTİSİ DEVAM EDİYORDUR İNŞALLAH"

O görüntüler özellikle sosyal medyanın dikkatini çekti. Videoya yapılan yorumlar arasında ise esprili ifadeler yer aldı. Bir X kullanıcısı, videoyla ilgili yorumunda, “Garantisi devam ediyordur inşallah.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu video, sosyal medyada geniş yankı buldu.