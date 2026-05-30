Bayındır’da yasa dışı horoz dövüşü operasyonu: 3 gözaltı

Fatih Mahallesi Hastımarı mevkisinde bir arazide yasa dışı horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Etrafı çitlerle çevrili ve yoğun araç giriş çıkışı olan çiftliğe giren ekipler, brandalarla çevrili çadır şeklinde bir yapı ile karşılaştı. İçeri giren jandarmayı gören kalabalık kaçışmaya başlarken, yapının içinde izleyiciler için ahşap tribünler ve orta kısımda bir dövüş podyumu kurulduğu tespit edildi. Arazi içerisinde ve şüphelilerden S.A.’nın aracında yapılan aramalarda dövüştürüldüğü belirlenen 5 yaralı horoz bulundu. Olayla ilgili yer sahibi olduğu değerlendirilen N.G., organizatör olduğu iddia edilen Y.G. ve araç sahibi S.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. El konulan horozlar ise Bayındır Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından, bakım ve tedavileri için yediemin sıfatıyla gönüllü bir hayvansevere teslim edildi.



