Bayraktar Akıncı'dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet

Bayraktar AKINCI TİHA, dünyada bir ilki gerçekleştirerek EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile yaptığı hava-hava atış testinde gökyüzündeki hedef İHA’yı tam isabetle imha etti.

Bayraktar Akıncı'dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet
Mustafa Fidan

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu kez Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile benzer bir başarıya imza attı.

Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 1

ÇORLU’DAN KALKTI, HEDEFİ SİNOP’TA VURDU

Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden kalkış yapan Bayraktar AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte yerden havalanan hedef İHA, Bayraktar AKINCI’dan ateşlenen EREN mühimmatı tarafından gökyüzünde başarıyla etkisiz hale getirildi.
Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 2
Hedefin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı atışın ardından milli TİHA, planlanan rotayı takip ederek Çorlu’ya geri döndü.

Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 3

ÇOK YÖNLÜ HAREKÂT GÜCÜ

Hava-yer mühimmatlarındaki başarısını hava-hava görevlerine de taşıyan Bayraktar AKINCI, EREN mühimmatı ile yaptığı bu başarılı atışla operasyonel esnekliğini pekiştirmiş oldu. Farklı tipteki mühimmatları yer ve hava hedeflerine karşı başarıyla kullanabilen Milli TİHA, ulaştığı stratejik gücü bir kez daha gösterdi.

Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 4

Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 5

İRTİFA REKORU SAHİBİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.

Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 6

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.
Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 7

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 8

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 9

2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Bayraktar Akıncı dan bir ilk: Eren Mühimmat ile hava-hava atışında tam isabet 10

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

