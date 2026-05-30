Bayram dönüşü yoğunluğu: Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü

21 ilin bağlantı güzergâhında bulunan ve Karadeniz ulaşımının en önemli geçiş noktalarından biri olan 1325 rakımlı Kemikli rampalarında, binlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Kıvrımlı yollarda ilerleyen araçların farları, gecenin karanlığında adeta bir ışık seli oluşturdu.

BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdüren yoğunluk dron ile görüntülenirken, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dikkat çekti. Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması adına denetimlerini artırarak yoğun güvenlik önlemleri aldı.

YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi. Yetkililer sürücüleri; hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır