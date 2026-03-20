Bayram günü feci kaza

Konya’da otomobilin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaarslan Mahallesi Saraçoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil tali yoldan çıktığı esnada Saraçoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin ağaca çarparak savrulduğu ve sürüklendiği görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

